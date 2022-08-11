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30 минут назад

Вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае

Никита Бородкин

Вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, воздушный транспорт вез людей в Путоранский заповедник, который находится в 100 километрах к востоку от Норильска.

Вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Количество пассажиров на борту уточняется.

Напомним, что 4 августа вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в природном парке «Налычево» на Камчатке. На борту находился один человек, который не пострадал.

Незадолго до этого аналогичный случай произошел в Псковской области. Там вертолет Ми-8 закрутило вокруг собственной при посадке на площадке в Великолукском районе, в результате чего он упал на бок.

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