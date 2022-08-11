Кенгуру пытался проникнуть в посольство РФ в Австралии

Кенгуру попытался проникнуть на территорию российского посольства в Австралии. Как сообщает РИА Новости, животное зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Кенгуру скакал мимо российского посольства по улице, но в какой-то момент остановился перед забором ведомства и попытался пробраться на территорию через прутья автоматических ворот. После нескольких безуспешных попыток животное убежало.

Напомним, что накануне житель Москвы обворовал одну из квартир на востоке столицы и похитил вместе с украшениями немецкого шпица. Мужчина попал на записи видеокамер, когда покидал место преступления с собакой в руках.