В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
44 минуты назад

Кенгуру пытался проникнуть на территорию посольства РФ в Австралии

Никита Бородкин

Кенгуру попытался проникнуть на территорию российского посольства в Австралии. Как сообщает РИА Новости, животное зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Кенгуру пытался проникнуть в посольство РФ в Австралии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кенгуру скакал мимо российского посольства по улице, но в какой-то момент остановился перед забором ведомства и попытался пробраться на территорию через прутья автоматических ворот. После нескольких безуспешных попыток животное убежало.

Напомним, что накануне житель Москвы обворовал одну из квартир на востоке столицы и похитил вместе с украшениями немецкого шпица. Мужчина попал на записи видеокамер, когда покидал место преступления с собакой в руках.

Полиция быстро отследила злоумышленника и задержала. Собаку передали хозяевам, а вот украденные ювелирные украшения вернуть не удалось — преступник успел продать их за 130 тыс. рублей.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители