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57 минут назад

Опубликовано видео унесшего жизни людей взрыва в доме в США

Денис Фьючин

При взрыве жилого дома в США погибли три человека. О случившейся в городе Эвансвилле (штат Индиана) трагедии сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший соответствующее видео. По данным источника, 39 зданий получили повреждения.

На кадрах запечатлен как сам момент взрыва, так и последствия ЧП: обломки разлетелись на несколько метров. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. О причинах произошедшего взрыва информации пока нет.

Ранее сообщалось, что самолет в США совершил жесткую посадку на оживленное автомобильное шоссе.

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