При взрыве жилого дома в США погибли три человека. О случившейся в городе Эвансвилле (штат Индиана) трагедии сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший соответствующее видео. По данным источника, 39 зданий получили повреждения.

На кадрах запечатлен как сам момент взрыва, так и последствия ЧП: обломки разлетелись на несколько метров. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. О причинах произошедшего взрыва информации пока нет.