«Скопинский маньяк» признался в новом преступлении

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов признался, что помогал скрыть следы убийства, произошедшего в его доме, и переносил тело погибшего знакомого во двор заброшенного дома. Как сообщает РИА Новости, Следственный комитет опубликовал кадры допроса мужчины — он показал место, где был спрятан труп.

По версии следствия, 2 августа в компании приятелей Мохов отмечал день ВДВ у себя дома. Во время застолья между гостями произошла драка, в ходе которой один из мужчин получил смертельную травму и скончался. После происшествия Мохов помог друзьям скрыть следы убийства.

Напомним, что в 2000 году Мохов похитил двух несовершеннолетних и в течение четырех лет держал их в подвале. Раскрыть преступление удалось благодаря студентке, которая снимала у маньяка комнату — заложницам удалось передать ей записку с просьбой о помощи.