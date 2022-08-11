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1 час назад

«Скопинский маньяк» признался в новом преступлении

Никита Бородкин

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов признался, что помогал скрыть следы убийства, произошедшего в его доме, и переносил тело погибшего знакомого во двор заброшенного дома. Как сообщает РИА Новости, Следственный комитет опубликовал кадры допроса мужчины — он показал место, где был спрятан труп.

По версии следствия, 2 августа в компании приятелей Мохов отмечал день ВДВ у себя дома. Во время застолья между гостями произошла драка, в ходе которой один из мужчин получил смертельную травму и скончался. После происшествия Мохов помог друзьям скрыть следы убийства.

Напомним, что в 2000 году Мохов похитил двух несовершеннолетних и в течение четырех лет держал их в подвале. Раскрыть преступление удалось благодаря студентке, которая снимала у маньяка комнату — заложницам удалось передать ей записку с просьбой о помощи.

В результате суд приговорил маньяка к 17 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. В марте 2021 года Мохов вышел на свободу, однако в течение шести лет должен был оставаться под надзором полиции. Накануне его арестовали за нарушение условий освобождения, поскольку преступник переночевал вне дома.

Происшествия,Видео,Виктор Мохов,Следственный комитет,
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