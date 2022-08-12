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1 час назад

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов отправлен под домашний арест до 7 октября из-за сокрытия трупа собутыльника

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12 августа суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Следствие просило о домашнем аресте, ходатайство было удовлетворено. Мохов будет под домашним арестом до 7 октября.

Виктор Мохов получил широкую известность после того, как рядом с его домом был обнаружен бункер – там он держал двоих пленниц. Отбыв срок, «скопинский маньяк» вернулся в родные места. Его тихая жизнь длилась недолго – 2 августа этого года в доме Мохова собрались приятели, отмечали День ВДВ.

«Скопинский маньяк» признался в новом преступлении

В какой-то момент Мохов озвучил свои подозрения – якобы один из гостей украл у него гуся. Другой мужчина решил разобраться с обвиненным в воровстве и ударил его локтем в шею. Тот скончался.

Тело сначала вынесли из дома и положили в зарослях, а потом перенесли в заброшенное здание. Позже Мохов показал в рамках следственного эксперимента, как помогал прятать труп. Теперь ему инкриминируют сокрытие преступления.

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