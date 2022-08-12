12 августа суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Следствие просило о домашнем аресте, ходатайство было удовлетворено. Мохов будет под домашним арестом до 7 октября.

Виктор Мохов получил широкую известность после того, как рядом с его домом был обнаружен бункер – там он держал двоих пленниц. Отбыв срок, «скопинский маньяк» вернулся в родные места. Его тихая жизнь длилась недолго – 2 августа этого года в доме Мохова собрались приятели, отмечали День ВДВ.

В какой-то момент Мохов озвучил свои подозрения – якобы один из гостей украл у него гуся. Другой мужчина решил разобраться с обвиненным в воровстве и ударил его локтем в шею. Тот скончался.