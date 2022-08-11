В метро Москвы задержали спрыгнувшего на рельсы пассажира

"В Москве ночью на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии мужчина в отсутствие электропоезда спрыгнул с платформы на рельсы. После этого он подошел к электропоезду, находившемуся на смежном пути, с помощью машиниста смог подняться в кабину и выйти на противоположную платформу станции. Уже в течение 10 минут сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя и доставили в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.