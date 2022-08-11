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7 минут назад

В метро Москвы задержали спрыгнувшего на рельсы пассажира

ТАСС

Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, который спрыгнул на пути на синей ветке столичного метро, чтобы сократить путь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В метро Москвы задержали спрыгнувшего на рельсы пассажира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москве ночью на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии мужчина в отсутствие электропоезда спрыгнул с платформы на рельсы. После этого он подошел к электропоезду, находившемуся на смежном пути, с помощью машиниста смог подняться в кабину и выйти на противоположную платформу станции. Уже в течение 10 минут сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя и доставили в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что, по словам пассажира, таким образом он хотел сократить путь. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ - "Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Судом мужчина признан виновным. Он оштрафован на 20 тыс. рублей

Происшествия,МВД России,
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