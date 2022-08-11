В воинской части в Подмосковье рано утром произошел пожар. Горела деревянная казарма в Долгопрудном. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры с места происшествия.

Площадь распространения огня составила 1 тысячу квадратных метров. К настоящему моменту пожар уже ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал, уточняет источник. О причине возникновения возгорания не сообщается.