Выбирала «плохих парней»: что известно об убитой в Петербурге порноактрисе

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43 минуты назад

Приятель порноактрисы Гришман рассказал о ее психическом состоянии

Илья Родин

Приятель порноактрисы, модели Анастасии Гришман (Хамловской) рассказал в интервью Daily Storm о последних годах жизни молодой женщины. По его словам, она неоднократно лечилась в психиатрических клиниках и потеряла интерес к жизни.

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Фото: Twitter.com / grshmnpresidentTwitter.com / grshmnpresident

Отмечается, что Анастасия погибла предположительно 2-3 августа. Ее тело нашли 10 августа с 11 колото-резаными ранами на шее. Оперативники задержали по подозрению в убийстве ранее судимого Дмитрия Чернышова. Модель встречалась с ним на протяжении последнего периода своей жизни.

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Знакомый актрисы пояснил, что «она чувствовала себя очень одиноким человеком. Она была доброй и очень ненавистной к людям одновременно. У нее психическое расстройство личности».

Мужчина рассказал, что Анастасия предпочитала «плохих парней», связанных с торговлей наркотиками. При том, что сама их не употребляла. Бывшие партнеры в итоге и сломали ее жизнь.

По его словам, к Гришман «неоднократно вызывали врачей, когда у нее были расстройства, и увозили ее в психиатрическую больницу».

Собеседник издания подчеркнул при этом, что ранее молодая женщина была совсем другой, она любила рисовать, делала тату. Ее психология в корне изменилась после встречи с последним парнем.

Происшествия,Дмитрий Чернышов,
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