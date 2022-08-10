Выбирала «плохих парней»: что известно об убитой в Петербурге порноактрисе

Приятель порноактрисы, модели Анастасии Гришман (Хамловской) рассказал в интервью Daily Storm о последних годах жизни молодой женщины. По его словам, она неоднократно лечилась в психиатрических клиниках и потеряла интерес к жизни.

Фото: Twitter.com / grshmnpresident Twitter.com / grshmnpresident

Отмечается, что Анастасия погибла предположительно 2-3 августа. Ее тело нашли 10 августа с 11 колото-резаными ранами на шее. Оперативники задержали по подозрению в убийстве ранее судимого Дмитрия Чернышова. Модель встречалась с ним на протяжении последнего периода своей жизни.

Знакомый актрисы пояснил, что «она чувствовала себя очень одиноким человеком. Она была доброй и очень ненавистной к людям одновременно. У нее психическое расстройство личности».

Мужчина рассказал, что Анастасия предпочитала «плохих парней», связанных с торговлей наркотиками. При том, что сама их не употребляла. Бывшие партнеры в итоге и сломали ее жизнь.

По его словам, к Гришман «неоднократно вызывали врачей, когда у нее были расстройства, и увозили ее в психиатрическую больницу».