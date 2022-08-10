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30 минут назад

Автомобиль наехал на велосипедиста в Оренбурге. Видео

Денис Фьючин

В Оренбурге легковой автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Происшествие попало на камеру видеорегистратора. Видео с видеорегистратора опубликовано в Telegram-канале "RU_CHP".

На видео видно, что велосипедист переходит дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль с видеорегистратором пропустил молодого человека, а второй автомобиль наехал на него. Велосипедист успел отскочить, и под колеса попал только велосипед.

Ранее сообщалось о столкновении велосипедиста с автомобилем в Санкт-Петербурге.

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