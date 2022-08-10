Российский пограничник покончил с собой в квартире

В Челябинской области 40-летний военнослужащий пограничного управления ФСБ покончил с собой. Об этом в среду, 10 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в квартире Троицка мужчина, находясь на больничном, несколько дней регулярно выпивал. В один из дней, пока жены не было дома, он свел счеты с жизнью. Записки рядом с ним не нашли.