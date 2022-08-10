«Скопинского маньяка» снова задержали

Правоохранительные органы могут завести новое уголовное дело в отношении так называемого «скопинского маньяка». Виктору Мохову грозит срок за укрывательство особо тяжкого преступления - он не заявил в полицию о том, что в его доме убили человека, пишет Telegram-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что 2 августа, в День ВДВ, в гости к Виктору Мохову пришли знакомые. Мужчины мирно отмечали праздник, но через некоторое время «маньяк» обвинил одного из своих собутыльников, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Завязалась ссора, в ходе которой приятель хозяина Евгений Полищук ударил Щукина «локтем в шею и убил его на месте».

По предварительным данным следствия, Мохов оказал помощь убийце в сокрытии следов преступления. Вместе с приятелем он отнес труп по двор заброшенного дома, где через несколько дней он был обнаружен оперативниками.

Полиция задержала Полищука, он дал признательные показания. На их основе Мохову может быть предъявлено новое обвинение, по статье о попытке сокрытия тяжкого преступления.