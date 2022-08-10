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34 минуты назад

На «скопинского маньяка» могут завести новое уголовное дело

Илья Родин

Правоохранительные органы могут завести новое уголовное дело в отношении так называемого «скопинского маньяка». Виктору Мохову грозит срок за укрывательство особо тяжкого преступления - он не заявил в полицию о том, что в его доме убили человека, пишет Telegram-канал Baza.

«Скопинского маньяка» снова задержали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 2 августа, в День ВДВ, в гости к Виктору Мохову пришли знакомые. Мужчины мирно отмечали праздник, но через некоторое время «маньяк» обвинил одного из своих собутыльников, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

"Скопинский маньяк" заработал почти 2 млн рублей за пару дней на свободе

Завязалась ссора, в ходе которой приятель хозяина Евгений Полищук ударил Щукина «локтем в шею и убил его на месте».

По предварительным данным следствия, Мохов оказал помощь убийце в сокрытии следов преступления. Вместе с приятелем он отнес труп по двор заброшенного дома, где через несколько дней он был обнаружен оперативниками.

Полиция задержала Полищука, он дал признательные показания. На их основе Мохову может быть предъявлено новое обвинение, по статье о попытке сокрытия тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что «скопинскому маньяку» назначили 10 суток административного ареста за нарушение условий надзора.

Происшествия,Виктор Мохов,Сергей Щукин,
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