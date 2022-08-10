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1 час назад

Американскую туристку изнасиловали в общественном туалете в центре Парижа

Газета.Ru

Во Франции 23-летнего местного жителя подозревают в изнасиловании 27-летней туристки из США. Об этом пишет издание The Guardian. Инцидент произошел в центре туристического района Парижа на берегу Сены. Поздно вечером женщина гуляла по городу со своим молодым человеком неподалеку от собора Парижской Богоматери. В какой-то момент американка пошла в общественный туалет возле моста Луи-Филиппа и долго не возвращалась. Тогда ее спутник заподозрил неладное, и пошел проверить, все ли в порядке. Мужчина подошел к туалету и услышал плач, а затем обнаружил, что его девушку насилуют. Вскоре сотрудники охраны и полиция арестовали мужчину. На допросе задержанный все отрицал и говорил, что женщина была не против и дала свое согласие. Пострадавшую немедленно госпитализировали в одну из парижских больниц. После дачи показаний полиции она и ее молодой человек вернулись в США. Ранее сообщалось, что под Рязанью мужчина пырнул ножом молодых людей и изнасиловал школьницу.

Американскую туристку изнасиловали в общественном туалете в центре Парижа
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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