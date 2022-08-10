Экс-сотруднице Первого канала предъявили обвинение по уголовному делу

Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России о дискредитации Вооруженных сил (ВС) страны, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Захватова.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Правозащитник отметил, что вопрос о мере пресечения Овсянниковой остается открытым. Сейчас она задержана и находится на допросе.

10 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Марины Овсянниковой, ворвавшейся в эфир Первого канала с плакатом против специальной военной операции на Украине. Кроме того, в доме у Овсянниковой прошли обыски. В квартиру бывшего редактора пришла полиция.