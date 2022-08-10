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13 минут назад

Крушение самолета посреди переполненной машинами трассы попало на видео

Lenta.ru

В США самолет с пилотом и пассажиром на борту упал посреди переполненной машинами дороги. Крушение попало на видео, его публикует New York Post.

По данным издания, это произошло в штате Калифорния в понедельник, 9 августа, в 12:20 часов по местному времени. На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно падает на грузовик и загорается. В воздухе появляются черные клубы дыма.

Уточняется, что пилот и пассажир смогли успешно выбраться из самолета. Люди, находящиеся в грузовике, не пострадали. Одна из полос шоссе была перекрыта на несколько часов для расследования аварии и уборки обломков воздушного судна, что спровоцировало автомобильные пробки.

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