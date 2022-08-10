В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
32 минуты назад

Задержан предполагаемый убийца порноактрисы Гришман

Елена Прошина

Задержан предполагаемый убийца порноактрисы Анастасии Хамловской, более известной как Гришман. Им оказался ее молодой человек 24-летний Дмитрий Чернышов. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Ранее сообщалось, что парень признался в убийстве тиктокерши, однако сдаваться не торопился. Также неизвестны мотивы преступления. Предполагается, что Чернышов зарезал Гришман больше недели назад. Все это время Дмитрий находился на свободе.

Блогерша в чемодане: откровения убийцы

Уточняется, что сожитель погибшей был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы.

Между тем, в аккаунте у предполагаемого убийцы появились новые сторис, якобы от лица его подруги. Девушка утверждает, что «Дима хороший человек», а Анастасия сама хотела, чтобы ее убили.

«У нее была трудная, ужасная жизнь, она сама не могла ее закончить. Многие ее близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать, а он спустя три попытки сделал», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Гришман нашли убитой в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне, на нем было шесть ножевых ранений. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, после чего перенесли в ванну. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга, когда та перестала выходить на связь.

Происшествия,Видео,Дмитрий Чернышов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители