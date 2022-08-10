Задержан предполагаемый убийца порноактрисы Анастасии Хамловской, более известной как Гришман. Им оказался ее молодой человек 24-летний Дмитрий Чернышов. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Ранее сообщалось, что парень признался в убийстве тиктокерши, однако сдаваться не торопился. Также неизвестны мотивы преступления. Предполагается, что Чернышов зарезал Гришман больше недели назад. Все это время Дмитрий находился на свободе.

Уточняется, что сожитель погибшей был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы.

Между тем, в аккаунте у предполагаемого убийцы появились новые сторис, якобы от лица его подруги. Девушка утверждает, что «Дима хороший человек», а Анастасия сама хотела, чтобы ее убили.

«У нее была трудная, ужасная жизнь, она сама не могла ее закончить. Многие ее близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать, а он спустя три попытки сделал», - говорится в сообщении.