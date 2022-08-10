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51 минуту назад

Газопровод взорвался в элитном районе Стамбула

Газета.Ru

Газопровод взорвался в элитном районе Шишли в Стамбуле (расположен на европейской стороне Босфора — прим.). Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Газопровод взорвался в элитном районе Стамбула
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что газопровод случайно прокололи рабочие в ходе инфраструктурных работ. Из-за утечки природного газа на место были вызваны сотрудники службы газового хозяйства (İGDAŞ), полиция и пожарные.

По данным издания, утечка газа вызвала панику среди населения, в результате чего полиции пришлось перекрыть улицу для пешеходного и автомобильного движения. После того, как газ полностью вышел из труб, улица была открыта для движения.

Ранее сообщалось, что Восемь человек были травмированы после обрушения шестиэтажного жилого здания в китайской городе Тяньцзинь. Перед этим в доме прогремел взрыв, по версии полиции, из-за утечки газа.

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