Газопровод взорвался в элитном районе Стамбула

Газопровод взорвался в элитном районе Шишли в Стамбуле (расположен на европейской стороне Босфора — прим.). Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

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Отмечается, что газопровод случайно прокололи рабочие в ходе инфраструктурных работ. Из-за утечки природного газа на место были вызваны сотрудники службы газового хозяйства (İGDAŞ), полиция и пожарные.

По данным издания, утечка газа вызвала панику среди населения, в результате чего полиции пришлось перекрыть улицу для пешеходного и автомобильного движения. После того, как газ полностью вышел из труб, улица была открыта для движения.