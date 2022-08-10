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35 минут назад

Екатеринбурженка решила продать 7-летнего сына, чтобы погасить долги

РИА "ФедералПресс"

В Екатеринбурге мать пыталась продать за 300 тысяч рублей своего 7-летнего сына в другую семью. Ее с поличным поймали в момент передачи денег в одном из торговых центров, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Екатеринбурженка решила продать 7-летнего сына для погашения долгов
Фото: ФедералПресс / Ольга ЮшковаФедералПресс / Ольга Юшкова

«В Свердловской области Следственным комитетом местной жительнице предъявлено обвинение в торговле своим 7-летним сыном», – заявил официальный представитель СКР по региону Александр Шульга.

По данным полиции, женщина выставила в социальных сетях объявление, что готова продать своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. На такие меры она пошла якобы из-за сложного финансового положения.

«Как только полицейские получили сообщение о том, что женщина (уроженка одной из бывших союзных республик) намерена продать своего ребенка, то ими началась подготовка к проведению «оперативного эксперимента», – уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Женщину задержали с поличным, когда она получила первую часть оговоренной суммы. Сделка проходила в одном из торговых центров Екатеринбурга.

Мальчика у женщины изъяли и поместили в больницу. Ей предъявлено обвинение и грозит до 10 лет лишения свободы.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств», – заключил Шульга.

Происшествия,Валерий Горелых,Александр Шульга,Следственный комитет,
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