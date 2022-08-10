Екатеринбурженка решила продать 7-летнего сына для погашения долгов

В Екатеринбурге мать пыталась продать за 300 тысяч рублей своего 7-летнего сына в другую семью. Ее с поличным поймали в момент передачи денег в одном из торговых центров, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова ФедералПресс / Ольга Юшкова

«В Свердловской области Следственным комитетом местной жительнице предъявлено обвинение в торговле своим 7-летним сыном», – заявил официальный представитель СКР по региону Александр Шульга.

По данным полиции, женщина выставила в социальных сетях объявление, что готова продать своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. На такие меры она пошла якобы из-за сложного финансового положения.

«Как только полицейские получили сообщение о том, что женщина (уроженка одной из бывших союзных республик) намерена продать своего ребенка, то ими началась подготовка к проведению «оперативного эксперимента», – уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Женщину задержали с поличным, когда она получила первую часть оговоренной суммы. Сделка проходила в одном из торговых центров Екатеринбурга.

Мальчика у женщины изъяли и поместили в больницу. Ей предъявлено обвинение и грозит до 10 лет лишения свободы.