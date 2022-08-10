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14 минут назад

Девочку в Самаре задержали после попытки убийства матери и сестры

Деловая газета "Взгляд"

Девочку-подростка в Самаре заподозрили в попытке убийства собственной матери и четырехлетней сестры, сообщили в региональном следственном управлении СК.

12-летняя школьница напала с ножом на мать и сестру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«10 августа в медицинское учреждение Самары из квартиры, расположенной в одном из жилых домов по улице Молодежной, в тяжелом состоянии были доставлены местная жительницы и ее малолетняя дочь с множественными телесными повреждениями в виде колото-резанных ранений в области расположения жизненно-важных органов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли имеющие доказательственное значение предметы, назначены экспертизы. По предварительным данным, ранения могла нанести 12-летняя старшая дочь потерпевшей. Сейчас она доставлена в отдел полиции, с ней работают психологи.

Уголовное дело расследуется по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе на убийство малолетнего лица».

Ранее в Белгородской области подросток атаковал женщину с ребенком, он нанес им многочисленные травмы отверткой, пострадавших госпитализировали.

Происшествия,Следственный комитет,
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