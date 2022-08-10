12-летняя школьница напала с ножом на мать и сестру

«10 августа в медицинское учреждение Самары из квартиры, расположенной в одном из жилых домов по улице Молодежной, в тяжелом состоянии были доставлены местная жительницы и ее малолетняя дочь с множественными телесными повреждениями в виде колото-резанных ранений в области расположения жизненно-важных органов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.