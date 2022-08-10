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36 минут назад

"Ъ": предварительный ущерб от взрывов на аэродроме в Крыму составляет 200 миллионов рублей

Газета.Ruиещё 3

Совет министров Крыма заявил, что, по предварительным оценкам, произошедшая на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма серия взрывов причинила ущерб на 200 миллионов рублей. Об этом совмин республики сообщили газете «Коммерсантъ».

В дальнейшем спецкомиссия назовет окончательную сумму ущерба, отмечает издание.

10 августа глава Крыма Сергей Аксенов прибыл на место инцидента. Он сообщил, что комиссии по оценке ущерба уже работают и всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного имущества.

Главы республики также рассказал, что число пострадавших при взрыве на аэродроме увеличилось до 14 человек. По его словам, после инцидента один человек был госпитализирован, а остальные находятся дома с повреждениями легкой степени тяжести.

В результате взрыва было также повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, добавил он.

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,
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