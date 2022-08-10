Раскрыты подробности убийства известной порноактрисы в Петербурге

Тело 26-летней порноактрисы и TikTok-блогерши Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман, пролежало несколько дней в ванне после убийства. Подробности в среду, 10 августа, раскрыла «Фонтанка».

Фото: соцсети соцсети

Девушку нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. По предварительным данным, ее зарезали в спальне, а после перенесли в ванну. О пропаже погибшей сообщила ее подруга.

На месте преступления, полицейские обнаружили предполагаемое орудие убийства — нож, уточняет Telegram-канал РЕН ТВ.