В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
29 минут назад

Раскрыты подробности убийства известной порноактрисы в Петербурге

Lenta.ruиещё 2

Тело 26-летней порноактрисы и TikTok-блогерши Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман, пролежало несколько дней в ванне после убийства. Подробности в среду, 10 августа, раскрыла «Фонтанка».

Раскрыты подробности убийства известной порноактрисы в Петербурге
Фото: соцсетисоцсети

Девушку нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. По предварительным данным, ее зарезали в спальне, а после перенесли в ванну. О пропаже погибшей сообщила ее подруга.

На месте преступления, полицейские обнаружили предполагаемое орудие убийства — нож, уточняет Telegram-канал РЕН ТВ.

Известную порноактрису зарезали в Петербурге

Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают 24-летнего молодого человека девушки, который жил вместе с ней. Предполагаемый убийца — уроженец Омской области. Ранее он был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы.

Происшествия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители