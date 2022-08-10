В Иркутской области подростки перевернулись на автомобиле, который угнали у директора школы. Инцидент произошел в городе Усть-Илимск.

О пропаже машины заявил ее владелец. Как выяснилось позднее, «Ладу» похитили двое несовершеннолетних. Молодые люди устроили погоню с правоохранителями и попали в ДТП. Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.