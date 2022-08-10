В Иркутской области подростки перевернулись на автомобиле, который угнали у директора школы. Инцидент произошел в городе Усть-Илимск.
О пропаже машины заявил ее владелец. Как выяснилось позднее, «Ладу» похитили двое несовершеннолетних. Молодые люди устроили погоню с правоохранителями и попали в ДТП. Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В момент аварии в автомобиле находились двое молодых людей 16 и 17 лет, никто из них не пострадал. Законные представители угонщиков будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, привлекут к административной ответственности и управлявшего транспортным средством 17-летнего подростка.