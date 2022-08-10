Известную порноактрису зарезали в Петербурге

В Петербурге найдена мертвой Tik-Tok-блогер и порноактриса Анастасия Гришман (Хамловская), у нее на теле насчитали шесть ножевых ранений, сообщают Telegram-каналы.

Фото: соцсети соцсети

В убийстве подозревается ее партнер по порнофильмам и бойфренд 24-летний Дмитрий, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

О пропаже девушки сообщила подруга модели. Тело 26-летней Хамловской нашли в квартире на Южном шоссе, на нем нашли следы от шести ударов ножом.

Подозреваемого сейчас ищут, у него есть несколько судимостей.