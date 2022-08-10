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57 минут назад

Известную в Сети порноактрису нашли мертвой в Петербурге

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

В Петербурге найдена мертвой Tik-Tok-блогер и порноактриса Анастасия Гришман (Хамловская), у нее на теле насчитали шесть ножевых ранений, сообщают Telegram-каналы.

Известную порноактрису зарезали в Петербурге
Фото: соцсетисоцсети

В убийстве подозревается ее партнер по порнофильмам и бойфренд 24-летний Дмитрий, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

О пропаже девушки сообщила подруга модели. Тело 26-летней Хамловской нашли в квартире на Южном шоссе, на нем нашли следы от шести ударов ножом.

Подозреваемого сейчас ищут, у него есть несколько судимостей.

Ранее бывший возлюбленный модели Гретты Ведлер признался, что задушил подругу из-за финансовых разногласий. После убийства он три дня держал ее тело под кроватью в отеле, а затем сложил останки в чемодан и отвез в гараж. Тело модели нашли в чемодане в одном из гаражей в городе Липецке год спустя после ее исчезновения.

Происшествия,Гретта Ведлер,
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