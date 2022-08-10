Опору ЛЭП подорвали в Курской области

Еще одна попытка подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) произошла в кукурузном поле недалеко от деревни Любицкое Курской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

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По данным издания, все произошло в 100 километрах от границы с Украиной. Подрыв не повлиял на электроснабжение, поскольку эта линия законсервирована.

В Курской области взорвать опору линии электропередач пытаются второй раз за неделю, отметили источники Baza.