Опору ЛЭП подорвали в Курской области

Еще одна попытка подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) произошла в кукурузном поле недалеко от деревни Любицкое Курской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.
По данным издания, все произошло в 100 километрах от границы с Украиной. Подрыв не повлиял на электроснабжение, поскольку эта линия законсервирована.
В Курской области взорвать опору линии электропередач пытаются второй раз за неделю, отметили источники Baza.
5 августа взрывотехники подтвердили версию подрыва опоры ЛЭП от Курской АЭС до подстанции «Южная» в селе Прямицыно. В результате произошедшего часть областных районов осталась без электричества.