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21 минуту назад

Стало известно о подрыве еще одной опоры ЛЭП в Курской области

Lenta.ru

Еще одна попытка подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) произошла в кукурузном поле недалеко от деревни Любицкое Курской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Опору ЛЭП подорвали в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, все произошло в 100 километрах от границы с Украиной. Подрыв не повлиял на электроснабжение, поскольку эта линия законсервирована.

В Курской области взорвать опору линии электропередач пытаются второй раз за неделю, отметили источники Baza.

5 августа взрывотехники подтвердили версию подрыва опоры ЛЭП от Курской АЭС до подстанции «Южная» в селе Прямицыно. В результате произошедшего часть областных районов осталась без электричества.

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