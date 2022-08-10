К экс-редактору «Первого канала» Овсянниковой пришли с обыском

В доме экс-редактора Первого канала и бывшей журналистки Die Welt Марины Овсянниковой проводятся обыски. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ее адвокат Дмитрий Захватов.

Фото: ТАСС ТАСС

Правозащитник уточнил, в отношении Овсянниковой возбуждено уголовное дело о распространении заведомо недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России (ст. 207.3 УК РФ).

Захватов также заявил, что «силовики отказались дожидаться адвоката и вломились в дом» журналистки.

На этой неделе стало известно, что в отношении Овсянниковой был составлен третий протокол о дискредитации Вооруженных сил России после ее постов в социальных сетях.