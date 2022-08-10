К экс-редактору «Первого канала» Овсянниковой пришли с обыском

В доме экс-редактора Первого канала и бывшей журналистки Die Welt Марины Овсянниковой проводятся обыски. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ее адвокат Дмитрий Захватов.
Правозащитник уточнил, в отношении Овсянниковой возбуждено уголовное дело о распространении заведомо недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России (ст. 207.3 УК РФ).
Захватов также заявил, что «силовики отказались дожидаться адвоката и вломились в дом» журналистки.
На этой неделе стало известно, что в отношении Овсянниковой был составлен третий протокол о дискредитации Вооруженных сил России после ее постов в социальных сетях.
14 марта журналистка ворвалась в студию программы «Вести» во время прямого эфира с антивоенным плакатом. Был составлен протокол по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). По факту инцидента на нее был наложен штраф в размере 30 тыс. рублей за «нарушение правил проведения публичного мероприятия».