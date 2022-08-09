«Скопинского маньяка» арестовали на 10 суток

Мировой суд в Рязанской области назначил Виктору Мохову, также известному как «скопинский маньяк», 10 суток ареста за то, что тот нарушил условия административного надзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В постановлении суда говорится, что Мохов не ночевал дома, что является нарушением условий административных ограничений. Кроме того, это уже не первый раз, когда Мохов нарушает условия надзора. Отмечается, что сам задержанный полностью признал свою вину.

В 2000 году Виктор Мохов из Скопина похитил и удерживал в своём подвале двух несовершеннолетних девушек. На протяжении почти четырёх лет Мохов насиловал и издевался над жертвами, пока им, наконец, не удалось сбежать. Суд приговорил Мохова к почти 17 годам колонии строгого режима, из которой он вышел в прошлом году.