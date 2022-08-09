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31 минуту назад

«Скопинского маньяка» арестовали на 10 суток

Елена Прошина

Мировой суд в Рязанской области назначил Виктору Мохову, также известному как «скопинский маньяк», 10 суток ареста за то, что тот нарушил условия административного надзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скопинского маньяка» арестовали на 10 суток
Фото: YoutubeYoutube

В постановлении суда говорится, что Мохов не ночевал дома, что является нарушением условий административных ограничений. Кроме того, это уже не первый раз, когда Мохов нарушает условия надзора. Отмечается, что сам задержанный полностью признал свою вину.

В 2000 году Виктор Мохов из Скопина похитил и удерживал в своём подвале двух несовершеннолетних девушек. На протяжении почти четырёх лет Мохов насиловал и издевался над жертвами, пока им, наконец, не удалось сбежать. Суд приговорил Мохова к почти 17 годам колонии строгого режима, из которой он вышел в прошлом году.

Отметим, что после выхода на свободу «скопинский маньяк» несколько раз становился участником разнообразных скандалов. Самым громким из них стало резонансное интервью, которое Мохов дал для Ксении Собчак вскоре после своего освобождения.

Виктор Мохов,Ксения Собчак,
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