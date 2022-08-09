В Крыму ввели желтый уровень террористической опасности

В некоторых городских округах Крыма вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что желтый уровень будет действовать с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.