В Крыму ввели желтый уровень террористической опасности

В некоторых городских округах Крыма вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что желтый уровень будет действовать с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.
Кроме того, высокий уровень опасности введут на объектах ряда региональных министерств, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики.