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52 минуты назад

В Крыму ввели желтый уровень террористической опасности

Lenta.ru

В некоторых городских округах Крыма вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В Крыму ввели желтый уровень террористической опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что желтый уровень будет действовать с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме того, высокий уровень опасности введут на объектах ряда региональных министерств, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики.

Происшествия,Сергей Аксенов,
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