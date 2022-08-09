Арестован гендиректор Российской корпорации средств связи

Гендиректора Российской корпорации средств связи Евгения Мельника арестовали в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Лефортовском суде Москвы.

По данным суда, Мельник является фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. Он арестован на один месяц и 23 суток, то есть до 2 октября.