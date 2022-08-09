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1 час назад

Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме в Крыму увеличилось до семи

ТАСС

Число пострадавших в результате инцидента на аэродроме в Крыму выросло до семи человек, среди них двое детей, сообщили журналистам во вторник в министерстве здравоохранения региона.

Ранее сообщалось о шести пострадавших и одном погибшем.

"По состоянию на 20:00 в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадали семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм - осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены домой", - говорится в сообщении.

В Крыму прогремело несколько взрывов

Военный аэродром Саки около поселка Новофедоровка Сакского района используется для базирования авиации Минобороны РФ - самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Кроме того, здесь находится наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

Происшествия,Видео,Минобороны России,
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