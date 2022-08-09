Число пострадавших в результате инцидента на аэродроме в Крыму выросло до семи человек, среди них двое детей, сообщили журналистам во вторник в министерстве здравоохранения региона.

"По состоянию на 20:00 в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадали семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм - осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены домой", - говорится в сообщении.

Военный аэродром Саки около поселка Новофедоровка Сакского района используется для базирования авиации Минобороны РФ - самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Кроме того, здесь находится наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.