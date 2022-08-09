В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
28 минут назад

Россиянин ранил двоих прохожих во время стрельбы из охотничьего ружья по двору

Lenta.ru

В Кургане полицейские и росгвардейцы задержали 52-летнего россиянина, ранившего из ружья 23-летнего и 27-летнего молодых людей. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Россиянин ранил двоих прохожих во время стрельбы из ружья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 9 августа возле дома на улице Кравченко. Мужчина из окна квартиры несколько раз выстрелил в сторону двора, из-за чего двое человек получили незначительные телесные повреждения. Им была оказана медпомощь.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы. Известно, что ружье было официально оформлено.

12 июля сообщалось, что в центре Москвы мужчины устроили стрельбу с балкона квартиры.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители