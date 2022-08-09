Россиянин ранил двоих прохожих во время стрельбы из ружья

В Кургане полицейские и росгвардейцы задержали 52-летнего россиянина, ранившего из ружья 23-летнего и 27-летнего молодых людей. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД.

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По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 9 августа возле дома на улице Кравченко. Мужчина из окна квартиры несколько раз выстрелил в сторону двора, из-за чего двое человек получили незначительные телесные повреждения. Им была оказана медпомощь.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы. Известно, что ружье было официально оформлено.