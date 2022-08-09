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1 час назад

Власти сообщили о пяти пострадавших из-за взрывов в Крыму

Lenta.ruиещё 6

В Крыму пять человек, в том числе ребенка, доставили в больницу после взрывово в Новофедоровке. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Константин Скорупский, комментарий которого опубликовал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В Крыму прогремело несколько взрывов

По словам Скорупского, одному из пострадавших понадобилась операция, он получил проникающее ранение грудной клетки. Угрозы для его жизни на данный момент нет. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, в виде обработки порезов осколками стекла.

Происшествия,Видео,Олег Крючков,
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