В Крыму пять человек, в том числе ребенка, доставили в больницу после взрывово в Новофедоровке. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Константин Скорупский, комментарий которого опубликовал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.