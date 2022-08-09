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30 минут назад

В Крыму мужчина до смерти избил приятеля на кладбище

Газета.Ru

В Крыму утвердили обвинение 36-летнему мужчине, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

В Крыму мужчина до смерти избил приятеля на кладбище
Фото: DepositphotosDepositphotos

Преступление было совершено в мае 2022 года. Обвиняемый вместе со знакомым находился на территории кладбища, расположенного в городе Армянске, они поссорились. Тогда злоумышленник несколько раз ударил оппонента кулаком по голове, тот упал и ударился затылком о бетонную плиту.

После этого нападавший еще несколько раз пнул потерпевшего ногой в живот и голову, ударил фрагментом трубы с металлической табличкой и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

В ближайшее время Армянский городской суд рассмотрит материалы уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Алтая избил отца и ударил ножом мачеху, которой тот оставил дом.

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