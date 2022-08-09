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51 минуту назад

Российская блогерша устроила погоню по центру Москвы

Газета.Ru

Российская блогерша Марта Георгиева-Соболевская, которая в прошлом участвовала в реалити-шоу «Дом-2», устроила погоню с полицейскими по центру Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Российская блогерша устроила погоню по центру Москвы
Фото: Марта Соболевская/VKМарта Соболевская/VK

Отмечается, что она ехала на высокой скорости по Кутузовскому проспекту на Porsche Panamera, после чего ее остановили сотрудники ГИБДД. Водитель проигнорировала требование сотрудника и продолжила движение.

Соболевскую догнали уже в Одинцовском районе Подмосковья. По салону автомобиля был рассыпан порошок белого цвета. Блогерша заверила, что это детское питание. Банку детского питания изъяли на экспертизу. Сотрудники подозревают, что девушка могла так маскировать запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в США вирусный челлендж из TikTok стал причиной роста числа автоугонов и взломов машин.

Согласно данным из открытых источников, 33-летняя Марта Георгиева-Соболевская родилась в Болгарии. В прошлом участница группы «Монако», модель, в 2010 году участвовала в конкурсе «Мисс Москва». Недолго участвовала в реалити «Дом-2».

Происшествия,ГИБДД,
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