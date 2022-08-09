Российская блогерша устроила погоню по центру Москвы

Российская блогерша Марта Георгиева-Соболевская, которая в прошлом участвовала в реалити-шоу «Дом-2», устроила погоню с полицейскими по центру Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фото: Марта Соболевская/VK Марта Соболевская/VK

Отмечается, что она ехала на высокой скорости по Кутузовскому проспекту на Porsche Panamera, после чего ее остановили сотрудники ГИБДД. Водитель проигнорировала требование сотрудника и продолжила движение.

Соболевскую догнали уже в Одинцовском районе Подмосковья. По салону автомобиля был рассыпан порошок белого цвета. Блогерша заверила, что это детское питание. Банку детского питания изъяли на экспертизу. Сотрудники подозревают, что девушка могла так маскировать запрещенные вещества.

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