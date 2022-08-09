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1 час назад

Спасение девушки при пожаре в жилом доме в Москве сняли на видео

Денис Фьючин

При пожаре в жилом доме в Москве спасли девушку. Огнеборцы с помощью маршевой лестницы помогли ей покинуть квартиру, расположенную рядом с той, где возникло возгорание. После спасения девушку осмотрели врачи. Соответствующее видео публикует телеканал «Москва 24».

Пожар произошел на последнем этаже девятиэтажного дома, расположенного на Бутырском Валу. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. К настоящему моменту огонь ликвидировали. По данным столичного управления МЧС России, с 9-го этажа спасли одного человека, другого эвакуировали по маршевой лестнице.

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