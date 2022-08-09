Спасение девушки при пожаре в жилом доме в Москве сняли на видео

При пожаре в жилом доме в Москве спасли девушку. Огнеборцы с помощью маршевой лестницы помогли ей покинуть квартиру, расположенную рядом с той, где возникло возгорание. После спасения девушку осмотрели врачи. Соответствующее видео публикует телеканал «Москва 24».