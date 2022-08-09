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1 час назад

Два человека спасены при пожаре в квартире в центре столицы

Агентство «Москва»

Пожар произошел в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома в столичном районе Тверской, при ликвидации возгорания спасены два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Два человека спасены при пожаре в квартире в центре столицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в ведомстве, в 11:53 поступила информация о возгорании на ул. Бутырский Вал, д. 28.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с помощью автолестницы с девятого этажа спасен один человек, еще один человек спасен по маршевой лестнице. Одного спасенного осматривают медики», - пояснили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что в 12:22 возгорание было локализовано, а в 12:26 полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 35 кв. м.

Происшествия,МЧС России,
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