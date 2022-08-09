Два человека спасены при пожаре в квартире в центре столицы

Пожар произошел в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома в столичном районе Тверской, при ликвидации возгорания спасены два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Как отметили в ведомстве, в 11:53 поступила информация о возгорании на ул. Бутырский Вал, д. 28.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с помощью автолестницы с девятого этажа спасен один человек, еще один человек спасен по маршевой лестнице. Одного спасенного осматривают медики», - пояснили в МЧС.
В пресс-службе добавили, что в 12:22 возгорание было локализовано, а в 12:26 полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 35 кв. м.