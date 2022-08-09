Российскую школьницу обвинили в изнасиловании второклассника

В Ростове-на-Дону 16-летнюю школьницу заподозрили в изнасиловании второклассника. Об этом сообщает местное издание «Ростов сегодня».

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Инцидент произошел в июле 2022 года на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Еременко. О произошедшем мальчик рассказал бабушке. Женщина поспешила в полицию и написала заявление.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 14 лет».

Отмечается, что девочка не состоит на учете в психдиспансере. Кроме того известно, что она нигде не учится.