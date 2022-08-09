Осужденный пытался сбежать из «Бутырки» под видом рабочего

В Москве из СИЗО № 2 «Бутырка» пытался бежать осужденный мужчина под видом рабочего. Об этом сообщает Агентство «Москва».

По данным правоохранительных органов, в СИЗО из Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского доставили группу заключенных из семи человек. В пункте осмотра один из мужчин, осужденный за разбой, под видом рабочего присоединился к группе ремонтников, покидающих здание, и попытался покинуть территорию изолятора.

Мужчина был задержан на контрольно-пропускном пункте. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.