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1 час назад

Осужденный пытался сбежать из «Бутырки» под видом рабочего

Елена Прошина

В Москве из СИЗО № 2 «Бутырка» пытался бежать осужденный мужчина под видом рабочего. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Осужденный пытался сбежать из «Бутырки» под видом рабочего
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным правоохранительных органов, в СИЗО из Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского доставили группу заключенных из семи человек. В пункте осмотра один из мужчин, осужденный за разбой, под видом рабочего присоединился к группе ремонтников, покидающих здание, и попытался покинуть территорию изолятора.

Мужчина был задержан на контрольно-пропускном пункте. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что сужденный сбежал из колонии-поселения в пермском поселке Красный Берег. Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении и был трудоустроен рабочим по обслуживанию и ремонту зданий. Туда он был переведен по решению суда колонии строгого режима. В настоящее время его место нахождение неизвестно.

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