Обвиняемый в ограблении вдовы Градского частично признал вину

Обвиняемый в ограблении вдовы композитора Александра Градского Умеджон Жабборов частично признал вину. Как сообщает «КП», сегодня его доставили в суд, в котором продлили срок ареста на два месяца.
Жабборов подчеркнул, что не пытался скрываться от следствия. При этом, где его сообщники и украденные деньги он не знает. Рассмотрение дела по существу решили отложить на две недели, пока юрист потерпевшей Марины Коташенко не вернется в Россию.
Напомним, что в январе этого года трое преступников инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».
Позднее правоохранители задержали гражданина Таджикистана Умеджона Жаббарова. Он владел автомобилем, на котором преступники скрылись после ограбления. Предположительно, мужчина ввязался в преступление из-за долгов.