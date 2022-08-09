Обвиняемый в ограблении вдовы Градского частично признал вину

Обвиняемый в ограблении вдовы композитора Александра Градского Умеджон Жабборов частично признал вину. Как сообщает «КП», сегодня его доставили в суд, в котором продлили срок ареста на два месяца.

Жабборов подчеркнул, что не пытался скрываться от следствия. При этом, где его сообщники и украденные деньги он не знает. Рассмотрение дела по существу решили отложить на две недели, пока юрист потерпевшей Марины Коташенко не вернется в Россию.

Напомним, что в январе этого года трое преступников инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».