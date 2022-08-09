Пляжи Большой Ялты закрыли для купания из-за шторма

Власти Ялты подняли красные флаги на всех пляжах города и окрестных поселков, запретив купание в море из-за шторма более трех баллов, сообщается во вторник в Telegram-канале администрации города.

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"На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Причина - шторм более трех баллов, действует штормовое предупреждение, скорость ветра достигает 23 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники администрации, ГИМС и "Крымспас" не допускают нахождение людей на гидротехнических сооружениях и в воде, матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах.

Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри, связывающая Ялту с популярным у туристов горным плато, также не работает из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в ее Telegram-канале.