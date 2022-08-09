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46 минут назад

Трех голодных детей нашли в заполненной мусором российской квартире

Lenta.ruиещё 4

В Подольске на улице Пионерской была обнаружена заполненная мусором и хламом квартира, где в антисанитарных условиях находились трое голодных детей. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Трех голодных детей нашли в заполненной мусором российской квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате осмотра квартиры инспекторами ПДН выявлены антисанитарные условия — повсюду разбросаны грязные вещи, ползают тараканы, ощущается едкий запах дыма и алкоголя», — рассказали об обстановке в квартире в полиции.

По сообщению надзорного органа, живших в заполненной мусором квартире детей двух, четырех и 12 лет госпитализировали. В Главном управлении МВД по Московской области уточнили, что в отношении родителей составили протокол по административной статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Свою проверку начала прокуратура, семью поставили на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что в заваленной мусором квартире на улице Плеханова на востоке Москвы обнаружили двух восьмимесячных детей. Мальчиков-близнецов некоторое время морили голодом.

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