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11 минут назад

Россиянин избил подростка из-за оставленного у подъезда мусора

Lenta.ru

Житель Нижнего Тагила ударил подростка в челюсть из-за оставленного у подъезда дома мусора. Об этом сообщил друг пострадавшего россиянина паблику «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Россиянин избил подростка из-за оставленного у подъезда мусора
Фото: Sven Brandsma / UnsplashSven Brandsma / Unsplash

По его словам, они с приятелем сидели на лавочке возле подъезда дома № 39 на проспекте Вагоностроителей, когда к ним подошел мужчина с женой и ребенком.

«Они начали нам говорить, чтобы мы убрали раскиданный мусор. Мы ответили, что не причастны к этому. Им удалось заставить моего друга собрать мусор и выкинуть в урну», — объяснил мальчик.

После этого житель Нижнего Тагила подошел к подростку, схватил за волосы и начал бить его в челюсть и по ребрам. За всей ситуацией наблюдала жена россиянина и не пыталась его остановить. «После ударов мужчина сказал, чтобы впредь мы нормально себя вели. Мы все были в полном шоке», — резюмировал очевидец.

Сотрудники правоохранительных органов произошедшее пока не комментировали, передает Ura.ru.

Ранее в Нижегородской области семеро мужчин напали с битами на подростков и жестоко избили их. Один из юношей успел связаться с родителями по телефону и рассказать о нападении. Родственники других подростков поспешили на помощь, но мужчины избили и их.

Нижегородские правоохранители организовали проверку по данному факту.

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