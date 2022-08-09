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19 минут назад

В Петербурге суд арестовал похитившего ребенка мужчину

Lenta.ru

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который похитил ребенка около дома. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В Петербурге суд арестовал похитившего ребенка мужчину
Фото:  Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Обвиняемый будет находится в СИЗО до 5 октября 2022 года.

По данным ведомства, днем 6 августа у дома 41 на улице Шелгунова фигурант обманом увел несовершеннолетнего без его согласия в свою квартиру. Потерпевший находился там до приезда полицейских.

Фигурант уже был ранее судим. Также он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, уточняет 78.ru cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 (Похищение человека) УК РФ. Мужчина не признает вину и утверждает, что ребенок сам захотел зайти к нему в гости.

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