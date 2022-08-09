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1 час назад

15-летнюю школьницу из Петербурга нашли мертвой в ванной комнате

Lenta.ruиещё 2

В Санкт-Петербурге в квартире на улице Энергетиков нашли тело 15-летней девочки. Об этом сообщает «Фонтанка».

15-летнюю школьницу из Петербурга нашли мертвой в ванной комнате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, мертвую девятиклассницу обнаружила в ванной комнате ее 37-летняя мать. Предварительно, девочка умерла в результате удушья. Точную причину смерти определит медицинская экспертиза, для проведения которой тело ребенка направили в морг. На месте происшествия работают следователи.

По информации издания, девочка росла в полной семье с матерью и отчимом. В разговоре с полицией женщина упомянула, что ее дочь страдала лишним весом и сильно из-за этого переживала, отмечается в материале.

Ранее две 13-летние девочки покончили с собой в парке поселка Ровеньки Белгородской области. Знакомые подростков отметили, что перед смертью они стали чаще шутить о суициде, в их речи появились фразы о смерти.

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