15-летнюю школьницу из Петербурга нашли мертвой в ванной комнате

В Санкт-Петербурге в квартире на улице Энергетиков нашли тело 15-летней девочки. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По данным портала, мертвую девятиклассницу обнаружила в ванной комнате ее 37-летняя мать. Предварительно, девочка умерла в результате удушья. Точную причину смерти определит медицинская экспертиза, для проведения которой тело ребенка направили в морг. На месте происшествия работают следователи.

По информации издания, девочка росла в полной семье с матерью и отчимом. В разговоре с полицией женщина упомянула, что ее дочь страдала лишним весом и сильно из-за этого переживала, отмечается в материале.