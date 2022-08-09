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1 час назад

Появилось видео драки охранников ресторана с посетителями в Раменском

Денис Фьючин

В Подмосковье охранники ресторана избили посетителей. Инцидент произошел на улице Фабричной в Раменском в минувшее воскресенье. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Москва с огоньком».

По предварительным данным, по после оплаты счета компания покинула заведение «Ты Gde?». На улице между ними и сотрудниками ресторана возник конфликт, который перерос в потасовку. Пострадали два человека: один получил перелом носа со смещением, другой – перелом нижней челюсти и медиальной стенки левой орбиты.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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