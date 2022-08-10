Медведь растерзал двух россиян

На Сахалине под Озерском медведь растерзал двух человек. Об этом сообщает Citysakh.ru.
По данным издания, хищник напал на мужчину и женщину в районе реки Игривой Корсаковского района. Он загрыз их, а затем несколько дней питался их телами.
После случившегося животное застрелили егеря.
В Министерстве лесного хозяйства Сахалинской области информацию о случившемся не подтвердили.
Ранее на Урале 71-летнему грибнику, у которого был с собой только нож для срезания грибов, удалось выжить после сражения с медведем. Россиянин шел по знакомой тропе и наткнулся на спящего медведя, после чего хищник проснулся и набросился на грибника. В схватке с животным россиянин потерял ухо.