Медведь растерзал двух россиян

На Сахалине под Озерском медведь растерзал двух человек. Об этом сообщает Citysakh.ru.

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По данным издания, хищник напал на мужчину и женщину в районе реки Игривой Корсаковского района. Он загрыз их, а затем несколько дней питался их телами.

После случившегося животное застрелили егеря.

В Министерстве лесного хозяйства Сахалинской области информацию о случившемся не подтвердили.