В Санкт-Петербурге правоохранители установили личность утопленной в реке Монастырка женщины — ей оказалась 32-летняя гражданка Молдавии. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Погибшая решила переночевать в одиночестве в палатке у реки, а найденные внутри вещи указывают на то, что она не вела маргинальный образ жизни.

Утром 8 августа в полицию позвонил очевидец преступления. Он увидел, как человек топит другого в речке рядом с Александро-Невской Лаврой. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили тело женщины, которой на вид около 30 лет.

По горячим следам полицейские установили местонахождение подозреваемого в убийстве. Им оказался молодой человек 25 лет, который после преступления прятался в «Доме ночного пребывания» на Кременчугской улице.