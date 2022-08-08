Гадюка напала на мужчину под Нижним Тагилом

В Свердловской области мужчина пострадал в результате нападения гадюки. Об этом сообщает портал Уральский Меридиан.

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Инцидент произошел 6 августа 2022 года в поселке Антоновский. По данным источника, в те выходные сотрудники тагильского Уралвагонзавода выехали на природу на туристический слет профсоюзов. Во время корпоратива одного работника завода укусила змея.

Сообщается, что на месте проведения турслета работали сотрудники скорой медицинской помощи. Медики практически сразу оказали мужчине первую помощь и госпитализировали его в ближайший травмпункт. В настоящий момент жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.