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1 час назад

Гадюка напала на мужчину под Нижним Тагилом

Газета.Ru

В Свердловской области мужчина пострадал в результате нападения гадюки. Об этом сообщает портал Уральский Меридиан.

Гадюка напала на мужчину под Нижним Тагилом
Фото: PixabayPixabay

Инцидент произошел 6 августа 2022 года в поселке Антоновский. По данным источника, в те выходные сотрудники тагильского Уралвагонзавода выехали на природу на туристический слет профсоюзов. Во время корпоратива одного работника завода укусила змея.

Сообщается, что на месте проведения турслета работали сотрудники скорой медицинской помощи. Медики практически сразу оказали мужчине первую помощь и госпитализировали его в ближайший травмпункт. В настоящий момент жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в поселке Лендеры домашний кот загрыз гадюку, которая заползла на участок его хозяев, чем устранил потенциальную угрозу для всей семьи.

Происшествия,Уралвагонзавод,
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