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46 минут назад

Третий резервуар с нефтью загорелся на Кубе

Елена Прошина

В порту Кубы продолжается сильнейший пожар. Огонь разрушил два резервуара нефтехранилища и, после нескольких взрывов, перекинулся на третий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса президента республики.

Третий резервуар с нефтью загорелся на Кубе
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что возгорание произошло в пятницу, 5 августа. Его причиной явился удар молнии в купол огромного резервуара, в котором хранилось 25 тыс. куб. м нефти.

Несмотря на все принятые меры, огонь перекинулся на второй резервуар, который впоследствии взорвался. В результате этого обрушилась крыша третьего хранилища.

«Ситуация очень сложная, горят все три резервуара», - говорится в сообщении.

Пожар в нефтехранилище на Кубе после удара молнии попал на видео

По данным агентства, пострадали 125 человек, 24 из них госпитализированы. Без вести пропали 16 сотрудников порта, один погиб.

В настоящее время огонь уничтожил два резервуара, третий получил сильнейшие повреждения. С учетом того, что пожар может распространиться на оставшиеся емкости, специалисты полностью откачали нефть из четвертого хранилища, сообщает газета Granma.

В тушении пожара принимают участие как сотрудники экстренных служб Кубы, так и технические специалисты из Венесуэлы и Мексики.

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