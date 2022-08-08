Третий резервуар с нефтью загорелся на Кубе

В порту Кубы продолжается сильнейший пожар. Огонь разрушил два резервуара нефтехранилища и, после нескольких взрывов, перекинулся на третий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса президента республики.

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Отмечается, что возгорание произошло в пятницу, 5 августа. Его причиной явился удар молнии в купол огромного резервуара, в котором хранилось 25 тыс. куб. м нефти.

Несмотря на все принятые меры, огонь перекинулся на второй резервуар, который впоследствии взорвался. В результате этого обрушилась крыша третьего хранилища.

«Ситуация очень сложная, горят все три резервуара», - говорится в сообщении.

По данным агентства, пострадали 125 человек, 24 из них госпитализированы. Без вести пропали 16 сотрудников порта, один погиб.

В настоящее время огонь уничтожил два резервуара, третий получил сильнейшие повреждения. С учетом того, что пожар может распространиться на оставшиеся емкости, специалисты полностью откачали нефть из четвертого хранилища, сообщает газета Granma.