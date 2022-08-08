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20 минут назад

Экстрадированный в США россиянин Винник заявил в суде о своей невиновности

ТАССиещё 1

Экстрадированный в США гражданин России Александр Винник заявил о своей невиновности в суде Северного округа штата Калифорния. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель суда.

Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности
Фото: ТАССТАСС

"Мы подтверждаем, что он [Винник] предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности", - отметил представитель.

Он также подчеркнул, что следующее заседание намечено на 15 августа.

Ранее Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции Генпрокуратуры, заявило, что Винник в пятницу впервые предстал перед судом в Соединенных Штатах, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.

Происшествия,Александр Винник,Министерство юстиции США,
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