Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности

Экстрадированный в США гражданин России Александр Винник заявил о своей невиновности в суде Северного округа штата Калифорния. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель суда.

"Мы подтверждаем, что он [Винник] предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности", - отметил представитель.

Он также подчеркнул, что следующее заседание намечено на 15 августа.

Ранее Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции Генпрокуратуры, заявило, что Винник в пятницу впервые предстал перед судом в Соединенных Штатах, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.