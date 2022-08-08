Генпрокуратура начала проверку Пенсионного фонда России в связи с отказом в социальных пособиях в регионах, сообщили в надзорном ведомстве.

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Ранее жители Краснодарского края оспаривали отказ в выплате пособий на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Проверка показала, что в отделении ПФР по Краснодарскому краю им было отказано с указанием на доход, превышающий краевой прожиточный минимум на душу населения.

"Однако прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны", - сообщили в Генпрокуратуре.

По фактам нарушений закона прокуратурой Краснодарского края в региональное отделение фонда внесено представление. Был организован пересмотр всех ранее принятых отделением решений со ссылкой на превышение уровня дохода семьи и в результате вскрыто 1 048 неправомерных решений, которые изменены. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда.