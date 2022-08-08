Житель Кузбасса погиб, собирая кедровые шишки

В Кемеровской области начали проверку по факту смерти 44-летнего мужчины, который собирал шишки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 6 августа 2022 года в лесу в Таштагольском районе. По предварительным данным, погибший направился вместе со своей сожительницей и друзьями собирать грибы. В процессе сбора грибов мужчина выпил и решил проверить, созрели ли для сбора кедровые шишки. Тогда пьяный россиянин забрался на кедр, но не удержался и упал с высоты 9 метров. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.